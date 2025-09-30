Новый комитет Брянской облдумы возглавил участник СВО Евгений Вылцан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
26 сентября прошло очередное собрание Брянской областной Думы. Его провёл спикер Валентин Суббот.
На заседании командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров вручил орден «За заслуги перед Отечеством II степени» депутату Сергею Антошину. Кроме того, первый командир бригады «БАРС-Брянск» был избран заместителем председателя Брянской областной Думы.
Также депутаты утвердили создание нового постоянного комитета по делам ветеранов, участников боевых действий и их семей. Его возглавил участник СВО, кавалера трёх орденов Мужества, участник президентского проекта «Время героев» Евгений Вылцан. Он был избран на дополнительных выборах по Климовскому округу.
24.09.2025 12:52
Учебный план
В областном центре обсудили реализацию региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является продолжением федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленцев из числа участников СВО. Участие в обсуждении приняли губернатор Василий Анохин и ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров – гость отметил высокий уровень организации региональной программы в Смоленской области. «Бойцы, которые защищали страну
24.09.2025 12:47
Отдых на берегу озера
В Демидовском муниципальном округе появится новый оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н.М. Пржевальского. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. На прошлой неделе он подписал соглашение о реализации проекта с президентом Cosmos Hotel Group Александром Биба при участии основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Cosmos Hotel Group — это ведущий федеральный гостиничный
24.09.2025 12:45
Закрыто на реставрацию
Со следующего учебного года на Смоленщине начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников. Подготовка студентов по востребованному направлению станет возможной после заключения в Москве трёхстороннего соглашения о реализации сетевой образовательной программы. Подписи под документом поставили губернатор Василий Анохин, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, ректор МАРХИ Дмитрий
24.09.2025 12:40
Заменим и отремонтируем
Как развивают сферу ЖКХ в регионе? В Москве прошёл Всероссийский форум развития ЖКХ, организаторами которого выступили Минстрой РФ и Правительство Москвы. С приветственным словом к участникам обратился министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава ведомства отметил, что форум – это площадка для выработки решений, которые напрямую отражаются на качестве жизни миллионов людей. 2