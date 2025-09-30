Новый комитет Брянской облдумы возглавил участник СВО Евгений Вылцан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

26 сентября прошло очередное собрание Брянской областной Думы. Его провёл спикер Валентин Суббот.

На заседании командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров вручил орден «За заслуги перед Отечеством II степени» депутату Сергею Антошину. Кроме того, первый командир бригады «БАРС-Брянск» был избран заместителем председателя Брянской областной Думы.

Также депутаты утвердили создание нового постоянного комитета по делам ветеранов, участников боевых действий и их семей. Его возглавил участник СВО, кавалера трёх орденов Мужества, участник президентского проекта «Время героев» Евгений Вылцан. Он был избран на дополнительных выборах по Климовскому округу.