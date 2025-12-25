Два инвестпроекта рассмотрели в правительстве Брянской области

2025, 25 декабря 15:32

Два инвестпроекта рассмотрели в правительстве Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

24 декабря в правительстве региона губернатор Александр Богомаз провёл заседание инвестиционного совета. Участие в совещании приняли председатель облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук и заместитель прокурора Сергей Голованчиков.

На заседании рассмотрели заявки на реализацию двух инвестпроектов. «Мираторг-Орел» около посёлка Сосновка в Выгоничском районе строит картофелехранилище мощностью 36 тысяч тонн. Сумма инвестиций составляет 1 млрд 250 млн рублей. На предприятии будет создано 76 рабочих мест.

Торговый дом «Брянский картон» расширяет производство гофроупаковки. На модернизацию предусмотрено 464,8 млн рублей. Там будет создано 32 рабочих места.

Всего за 9 месяцев 2025 года льготы по налогу на имущество получили 19 предприятий по 40 инвестпроектам. Сумма льгот составила 500,863 млн рублей.

«Общая сумма инвестиционных затрат предприятиями с правом пользования налоговыми льготами в рамках реализации инвестпроектов — 5,1 млрд рублей инвестиций. Во все уровни бюджетов предприятиями уплачено 15,1 млрд руб. налогов, в том числе в областной бюджет — 4,4 млрд рублей. В результате реализации инвестпроектов создано 286 рабочих мест», – уточнил Александр Богомаз.