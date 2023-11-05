Около двух тысяч обращений поступило на прямую линию брянского губернатора

Около двух тысяч обращений поступило от жителей на прямую линию губернатора Брянской области. Об этом рассказал глава региона в своём телеграмм-канале.

Третья прямая линия губернатор прошла в Брянской области. Александр Богомаз ответил на вопросы жителей. Речь шла о поддержке участников СВО, строительстве и ремонте дорог, подготовке к зиме.

«Многие спрашивали, когда сдадим Славянский мост. Все балки уложены, самой сложной была последняя опора, но до конца ноября работы будут завершены, и мост свяжет три района Брянска», — уточнил Александр Богомаз.

Также на прямой линии обсудили тему обманутых дольщиков компанией «Инстрой». Дело находится в суде. После этого власти будут достраивать дом либо за счёт Фонда развития территорий, либо за счёт областного бюджета.

«Эту проблему решаем вместе с прокуратурой, я обещал, что мы ее решим, но при этом говорил и говорю, что это будет не быстро. «Инстрой» обманул не только дольщиков, власть, но и правоохранительные органы, и директор должен нести ответственность по всей строгости закона», — добавил Александр Богомаз.

Брянскому фестивалю «Славянское единство» в будущем году исполнится 55 лет. Жители предложили губернатору пригласить на него Президента России Владимира Путина и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Скоро буду в Беларуси, обязательно передам приглашение!» — подчеркнул глава региона.

Всего на прямую линию поступило почти две тысячи обращений. В прямой эфир попали не все. Но глава региона пообещал каждому дать ответ.