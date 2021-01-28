Опыт Брянщины по оснащению коронавирусных госпиталей кислородом отметили сенаторы

Об опыте Брянщины в противостоянии коронавирусу на заседании верхней палаты парламента рассказала сенатор от нашего региона Галина Солодун.

Солодун отметила, что с началом пандемии Брянская область вошла в первую десятку регионов РФ по распространению коронавируса.

С разрешения спикера Совфеда Валентины Матвиенко Галина Солодун продемонстрировала ролик, рассказывающий, как на Брянщине оборудовали кислородно-газифицирующие станции и установили емкости для хранения жидкого кислорода в двух госпиталях в Брянске и одном в Унече.

Один из этих госпиталей потребляет в сутки 300 литров кислорода, в то время как дневная поставка могла обеспечить максимум 250 литров. Теперь же благодаря емкостям для сжиженного газа вмещаемого в них запаса хватает госпиталю минимум на неделю.

Солодун в своем выступлении также отметила, что в регионе закупили лекарств для пациентов с коронавирусом почти на 253 млн рублей, активно включились в прививочную кампанию, развернув 49 прививочных пукнтов на базе 31 клиники, и подключили к пропаганде вакцинации волонтеров.