Почетный адвокат России заявил о «нездоровой возне» вокруг задержания замов брянского губернатора

Почетный адвокат России заявил о «нездоровой информационной возне» вокруг задержания двух замов брянского губернатора. Дмитрий Краснов прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале.

«Что мне не нравится в истории с задержанием и арестом двух заместителей брянского губернатора. С самими задержанными всё ясно – оперативники отработали, теперь будут работать следователи и в конце суд вынесет вердикт. Но вокруг задержания началась нездоровая информационная возня», – отметил адвокат.

Краснов заметил, что следственный комитет обычно сам оперативно публикует официальную информацию, в том числе и о пободных инцидентах с высоклпоставленными чиновниками. При этом о случае в брянском правительстве СК сообщений не давал.

«Итак, официальной информации нет, а подробностей – множество. Сначала СМИ и телеграм-каналы писали о получении взятки, затем – о даче взятки, после снова вернулись к версии получения взятки. Некоторые СМИ рассказывают такие нюансы, которые явно подпадают под понятие тайны следствия. Кто и почему организовал массовый «слив» – большой вопрос и основание для служебной проверки», – подчеркнул Дмитрий Краснов.

Адвокат допустил, что «сливы» информации в СМИ – это «эксцесс исполнителя».

«Проверки своих замов инициировал губернатор, а отдельные товарищи в погонах не очень любят, когда «гражданские им указывают». И, возможно, сливы – это попытка досадить губернатору», – заметил Краснов.

Адвокат также отметил рост активности «либеральной и проукраинской информационной тусовки».

«Даже если взятки за право поставки компьютеров действительно были, а говорить об этом твёрдо мы получим право только после вынесения решения судом, то это именно взятки за поставки компьютеров. Но «ЦИПСОшная братия» за уши притягивает ситуацию к обороноспособности России, к линии укреплений на границе. Насаждается мнение, что группа украинских террористов, атаковавшая приграничную деревню, «прошла через засечную черту». Это прямая ложь», – подчеркнул Краснов.

Он также добавил, что взятки за компьютеры точно не относятся к строительству линии обороны, а заместители – к строительной или оборонной отрасли.

«С точки зрения права и интересов страны, я бы рекомендовал проверить всех распространителей не соответствующих действительности сведений на связь с киевским режимом, на зарубежное финансирование и привлечь их к ответственности за распространение фейков, если выяснится, что состав правонарушения в их действиях имеется. О задержании и аресте рассказывать можно и нужно, но с опорой исключительно на официальные источники. И, конечно, до решения суда я бы не рекомендовал распускать непроверенные слухи о противоправной деятельности кого бы то ни было», – заключил Дмитрий Краснов.