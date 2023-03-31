Суд Москвы заключил под стражу двух замов брянского губернатора

Басманный суд Москвы заключил под стражу двух заместителей губернатора Брянской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову подозревают в даче особо крупной взятки. Следователи ходатайствовали об их аресте. Заседание прошло в закрытом режиме. Басманный суд Москвы заключил Кулешову и Егорову под стражу до 28 мая.

Сумма взятки составила 4,4 млн рублей. Правоохранители также задержали двух женщин, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, уточнили в ТАСС.