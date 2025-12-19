Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Госдума РФ поддержала проект закона от брянских депутатов

2025, 19 декабря 14:37
Госдума РФ поддержала проект закона от брянских депутатов
Госдума РФ поддержала проект закона от брянских депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

На заседании Государственной Думы РФ депутаты приняли в окончательной редакции проект федерального закона «О внесении изменений в статью 29.1 ФЗ «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Автором инициативы выступила Брянская областная Дума.

Депутаты регионального парламента обратились в главный законодательный орган с просьбой пересмотреть сроки использования старых мусорных полигонов. До настоящего времени свалки, организованные до 2019 года, могли эксплуатироваться до 2026 года. Брянские парламентарии предложили продлить срок до 1 января 2028 года

Зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Георгий Арапов подчеркнул, что инфраструктура обращения с отходами создана не во всех регионах. Ограничение сроков приведёт к вывозу мусора на другие полигоны, в том числе в другие регионы, что приведет к росту тарифов.

Субъекты обязаны предоставить план создания инфраструктуры с этапами проектирования полигонов, экспертизой строительства. План должен заверить губернатор. Федеральный закон вступит в силу 31 декабря 2025 года.

