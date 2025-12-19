Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Профильные классы Следственного комитета РФ открыли в Стародубском казачьем кадетском корпусе

2025, 19 декабря 13:41
Профильные классы Следственного комитета РФ открыли в Стародубском казачьем кадетском корпусе
Два профильных класса Следственного комитета РФ открыли в Стародубском казачьем кадетском корпусе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Накануне в Стародубском казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко прошло торжественное мероприятие. В образовательном учреждении открыли два профильных кадетских классов Следственного комитета Российской Федерации. Соответствующий договор подписали руководитель регионального СУ СК РФ Алексей Кузьмичев и исполняющая обязанности директора корпуса Алла Мелехова.

Кадетов и педагогов приветствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня в кадетском корпусе открылись не просто новые профильные классы. Здесь со школьной скамьи будет формироваться элита российского следствия. Для нашего региона это большая честь и ответственность», – подчеркнул Александр Богомаз. 

Учащимися классов Следственного комитета стали кадеты восьмого и девятого взводов. Они зачитали торжественную клятву. Кадетам вручили удостоверения и шевроны.

Учащиеся возложили цветы к портрету Героя Советского Союза Александра Ивановича Тарасенко. Память всех погибших выпускников участники мероприятия почтили минутой молчания.

