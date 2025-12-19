Дело о незаконном обороте контрафактных сигарет рассмотрел брянский суд

2025, 19 декабря 13:07

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте контрафактных сигарет на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции. На скамье подсудимых оказались 25 жителей областного центра.

С ноября 2021 года по май 2023 года участники организованной группы купили партию контрафактных сигарет в Москве. Затем они продавали их в принадлежащих одному из фигурантов торговых точках на территории Бежицкого и Советского районов.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 77 тысяч пачек сигарет на более чем 10 млн рублей. Правообладателю товарных знаков причинён ущерб на сумму свыше 133 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к условному лишению свободы. Двум фигурантам, в том числе организатору, также назначены штрафы в сумме 1,2 млн рублей и 700 тысяч рублей. В доход государства были конфискованы автомобили Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser». Изъятые сигареты уничтожат. Решение не вступило в законную силу.