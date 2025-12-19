Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
События

Брянский губернатор наградил сотрудников Центра спецсвязи

2025, 19 декабря 14:12
Брянский губернатор наградил сотрудников Центра спецсвязи
Брянский губернатор наградил сотрудников Центра спецсвязи в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Торжественное мероприятие прошло в правительстве области в преддверии  Дня работника органов безопасности Российской Федерации. Сотрудников Центра специальной связи и информации ФСО России в Брянской области поздравил губернатор Александр Богомаз. 

«Преданность Родине, профессионализм и мужество всегда были отличительными качествами сотрудников наших спецслужб. И в мирное время, и в условиях сложной военно-политической и оперативной обстановки, которая сегодня складывается на территории нашего региона, сотрудники Центра специальной связи и информации ФСО России в Брянской области достойно выполняют поставленные задачи», – подчеркнул губернатор. 

В честь профессионального праздника Александр Богомаз вручил награды сотрудникам ведомства. 

