Председатель Брянской Думы вспомнил ветеринарное прошлое

В этой сфере нет случайных людей, сообщил Валентин Суббот.

31 августа российские ветеринары отметили профессиональный праздник. На торжественном мероприятии в областном управлении ветеринарии брянских ветеринаров поздравил их бывший коллега, а ныне председатель областной Думы Валентин Суббот.

Он сообщил, в Брянской области сложилась благополучная ветеринарная обстановка. Именно благодаря ветеринарам регион уже на протяжении многих лет не сталкивается с серьезными потрясениями.

«Ветеринария сегодня является одним из важнейших направлений агропромышленного комплекса, играет весомую роль в развитии сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности региона и страны в целом», – также сказал Суббот.

Председатель облдумы рассказал, что сам начал свою трудовую биографию именно с этой профессии.

«В сфере ветеринарии нет случайных людей, ветеринария – это призвание!» – заключил Суббот. Он поблагодарил ветеранов отрасли и вручил отличившимся ветеринарам почетные грамоты и благодарности.