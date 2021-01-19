Председатель Брянской областной Думы вакцинировался от коронавируса

О вакцинации Валентип Суббот сообщил на своей странице в Инстаграме.

«Сегодня, 18 января в Брянской области, как и во всех регионах России стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции всех граждан нашей страны, желающих это сделать.

В декабре прошлого года в России запустили масштабную кампанию, позволившую определенным категориям граждан сделать прививку. Приоритет отдавался медикам, учителям и соцработникам, а также военным и гражданам, проживающим в организациях соцобслуживания, и людям, страдающим от хронических заболеваний.

А на прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с кабмином сделал заявление о необходимости перехода к массовой вакцинации всего населения и поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.

Говоря о вакцинации от опасной инфекции, хочется сказать об ответственном отношении к прививкам каждого из нас, ведь это наш шанс защитить не только свое собственное здоровье но и здоровье своих близких. Вакцинация от коронавируса – путь возвращения к привычному ритму жизни. Однако решение о том, делать прививку или нет, каждый человек должен принимать самостоятельно.

В свою очередь, скажу что мое твёрдое решение было сделано в пользу процедуры, я сделал прививку от коронавирусной инфекции», — написал спикер регионального парламента.

Вчера на Брянщине, как и по всей стране, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Желающие могут обратиться в поликлинику, к которой прикреплены. Для вакцинации используется отечественный препарат «Спутник V», очередная партия которого поступила в регион на днях.