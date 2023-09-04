Председатель комитета Государственной Думы посетил Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил реализацию инфраструктурных проектов с председателем комитета Государственной Думы по транспорту Евгением Москвичевым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Председатель комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев посетил Брянскую область. Парламентарий поздравил студентов и педагогов Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского и Брянского государственного инженерно-технологического университета с началом учебного года. Заем Евгений Москвичев встретился с губернатором региона Александром Богомазом.

«Всегда рад видеть земляка, коллегу на Брянской земле! Посетили торжественные линейки в двух из четырех наших крупнейших вузах, пообщались с однокурсниками, вспомнили студенческие годы. Евгений Сергеевич помогает родной Брянской области в решении самых разных вопросов, касающихся транспортной и строительной отрасли, в выделении региону федеральных средств. В мае на рабочем совещании в Брянске с участием профильных комитетов Госдумы, которое провел председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин, он назначил Евгения Сергеевича куратором Брянской области. Решен вопрос с поставкой оставшихся троллейбусов в рамках реализации инфраструктурного проекта», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.