Председатель комитета Государственной Думы посетил Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил реализацию инфраструктурных проектов с председателем комитета Государственной Думы по транспорту Евгением Москвичевым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Председатель комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев посетил Брянскую область. Парламентарий поздравил студентов и педагогов Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского и Брянского государственного инженерно-технологического университета с началом учебного года. Заем Евгений Москвичев встретился с губернатором региона Александром Богомазом.
«Всегда рад видеть земляка, коллегу на Брянской земле! Посетили торжественные линейки в двух из четырех наших крупнейших вузах, пообщались с однокурсниками, вспомнили студенческие годы. Евгений Сергеевич помогает родной Брянской области в решении самых разных вопросов, касающихся транспортной и строительной отрасли, в выделении региону федеральных средств. В мае на рабочем совещании в Брянске с участием профильных комитетов Госдумы, которое провел председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин, он назначил Евгения Сергеевича куратором Брянской области. Решен вопрос с поставкой оставшихся троллейбусов в рамках реализации инфраструктурного проекта», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
01.09.2023 14:32
Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск
Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день. С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.
30.08.2023 13:20
В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову
Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память» На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня
30.08.2023 13:19
«Твардовский. Смоленщина»
На Смоленщине планируют издать сборник о смоленском периоде жизни поэта. Издание книги обсудили смоленские филологи, краеведы и члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память». Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами. Большой работой по сбору
30.08.2023 13:18
Награды нашли своих героев
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который побывал на Смоленщине с рабочими визитом. Стороны обсудили восстановление инфраструктуры подшефного Першотравневого района ДНР и иные вопросы взаимодействия. Регионы уже реализуют совместные проекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания. Как подчеркнул Василий Анохин, общая задача — как можно скорее