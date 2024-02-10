Председатель партии «Справедливая Россия» посетил Брянщину

Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов поесетил брянских военных. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Брянскую область посетил председатель партии «Справедливая Россия — За Правду», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом.
«На выборах Президента России партия поддерживает Владимира Владимировича Путина, действующего главу государства. Как сказал Сергей Михайлович, «нашей стране нужен Президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, Президент, с которым мы вместе придем к победе», – подчеркнул Александр Богомаз.
Кроме того, Сергей Миронов вместе с губернатором побывали на границе региона и пообщались с военнослужащими.
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