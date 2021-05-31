Прокуратура выявила недостоверные сведения о доходах брянских чиновников

799 представителей власти привлекли к ответственности.

В 2020 году и первом квартале 2021 года прокуратура Брянской области выявила 1312 нарушений, связанных с предоставлением сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проверки проходили в территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти, региональных органах власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Особое внимание надзорный орган уделил чиновникам, занимающим руководящие посты.

По данным прокуратуры, наибольшее число нарушений связано с предоставлением недостоверных сведений о банковских счетах. Также чиновники нередко умалчивают о доходах и имеющемся имуществе.

По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 799 представителей власти, предоставивших недостоверные сведения. Из них 424 являются федеральными государственными служащими, 147 – муниципальными служащими, 9 – государственными гражданскими служащими Брянской области.