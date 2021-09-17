С Днем города брянцев поздравили политики и общественники из разных стран (ВИДЕО)

Они направили жителям региона видеообращения.

С 78-й годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и 1036-летием основания Брянска брянцев поздравили политики, общественники и музыканты из назных стран мира.

С теплыми словами к жителям региона обратились президент польского города Конин Петр Корытковски, президент ассоциации «Польша – Восток» Юзеф Брыль, заместитель президента ассоциации «Польша – Восток» Здислав Яцашек, координатор Объединенной национальной антивоенной коалиции США Джо Ломбардо, кубинский журналист и общественный деятель Нельсон Алехандро Родригес Роке, помощник почетного консула РФ в Неаполе Светлана Нестеренко, профессор Норвежского института социальных исследований Даг Воллебек и молдавский музыкант Тимур Пантелеев.

Они преклоняются перед подвигом советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и отмечают его грандиозный вклад в установление мира.