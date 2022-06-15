Стилисты оценили образ бывшего зама брянского губернатора Коробко

Прическу назвали самым заметным атрибутом личного бренда политика из Стародуба.

Ульяновские стилисты проанализировали образ бывшего заместителя брянского губернатора, а ныне вице-заместителя губернатора Ульяновской области Александра Коробко.

Материал об имидже стильных и соответствующих дресс-коду политиков опубликовало ульяновское издание 73online.ru.

«Давайте признаем, что самый заметный атрибут личного бренда Александра Коробко – это его прическа. Наголо стриженные мужчины всегда привлекают к себе внимание. И что-то мне подсказывает, что Александр Михайлович это знает и умело этим пользуется. Во всем остальном видна явная аскетичность, которую он позиционирует через свой образ. Не думаю, что у Александра Михайловича есть желание дополнительного внимания к свой персоне, ему достаточно внимания к своей голове», – заявила психолог и консультант по построению личного бренда Юлия Шулепова.

Fashion-стилист Анна Киселева похвалила Коробко за умение сочетать цвета: «Очень понравился образ в коричневом костюме в сочетании с голубой рубашкой, видно, что он был очень продуман. Остальные достаточно базовые, сдержанные, не отвлекают внимание от самой личности. Возможно, вице-губернатор хотел нам сказать, что его поступки говорят о нем больше, чем его внешний вид. Все образы очень опрятные, приятно смотреть».