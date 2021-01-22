Суд оправдал брянского чиновника, обвиняемого в незаконной выдаче пропусков

Советский районный суд не нашел состава преступления в действиях Алексея Колесникова.

Советский районный суд Брянска вынес оправдательный приговор по делу главы районной администрации Алексея Колесникова, которому инкриминировалось превышение служебных полномочий.

По версии следствия, Колесников в период дейтсвия режима нерабочих дней незаконно выдавал пропуска для свободного передвижения по городу тем, кто не имел на них права.

Однако суд первой инстанции состава преступления в его действиях не нашел.