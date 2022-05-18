Телеграм-канал брянского губернатора стал предметом дебатов

Споры спровоцировал публикуемый контент.

Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза стал предметом дебатов.

«Странная, на наш взгляд, наполненность у телеграм-канала губернатора Брянской области Александра Богомаза… Считаем, что главе региона, который сегодня находится едва ли не на фронтовой передовой, постоянно подвергаясь обстрелам, должно быть что сказать жителям региона. Да и по остальным вопросам тоже можно общаться. Ну не бывает такого, чтобы три дня в регионе все как вымерли. Считаем, что в тот период, когда над Богомазом нависла вероятность попадания в ротацию, ему нужно усилить взаимодействие с жителями области», – написал накануне политический телеграм-канал «Ледоруб Меркадера».

В качестве антагониста авторы канала привели губернатора соседней Калужской области Владислава Шапшу: «Он взял на себя роль политической валерьянки. Шапша постоянно рассказывает калужанам, что происходит в экономике региона, как мантру повторяя: «У нас все в порядке». А если нечего сказать, то постит фото от подписчиков. Ну а что, тоже вариант. Обратная связь никогда не бывает лишней».

За Александра Богомаза вступился телеграм-канал «Брянский молчун», авторы которого сослались на США и Украину.

«Мы не в США и не на Украине. Мы в России. На Украине и игрок каким-то местом на рояле, и губернаторы, и нацисты запрещенного в России «Азова» (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела. – Ред.) – все блогеры. Президент под веществами выдает стримы так часто, что его офис не успевает их удалять. Остальные тоже постоянно в эфире – то зрада у них, то перемога. Но при этом все не забывают клянчить деньги для себя. А страна катится под откос. Дональд Трамп, теперь уже экс-президент США, за твитом в карман не лезет. Его аж распирает в талии от теснящихся в голове слов. Любую правду он смело называет фейком, фейк – правдой. Шоумены США и Украины недееспособны. Болтать не мешки ворочать. Весельчак Трамп столько твитов написал о стене с Мексикой, такие деньжищи из американцев на нее выкачал, но стену так и не построил. Про украинских болтунов и говорить нечего, они под бойкие разговоры добьют страну», – заявил «Брянский молчун».

Авторы брянского канала указали на то, что «Путин обходится без твиттеров и телеграмов – некогда ему пустозвонством заниматься, да и порыва такого нет».

«Ну а отдельные губернаторы, пытающиеся затмить славу Зеленского и Калыны с Волыной, пусть пока резвятся в соцсетях, раз нечем больше заняться. Но оно ж как: нынче мерещится слава, а завтра корячится срок. Эй, кто-нибудь, передайте Александру Богомазу, что он все правильно делает. Пусть и дальше занимается реальными делами. Пусть лучше телеграм-канал будет тухлый, чем жизнь на Брянщине», – заключили они.