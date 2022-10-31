Телеканал «Россия 1» снимает сюжет о Брянской области

Уже несколько дней в Брянской области работает съемочная группа телеканал «Россия 1». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Федеральный канал готовит сюжет о жизни в приграничном регионе. Съемочную группу сопровождает губернатор.
«Посетили хоккейный матч детских команд в рамках областного турнира, посмотрели футбольную игру между районными командами, проехали по региональным и межмуниципальным дорогам. Посетили одно из предприятий-лидеров в АПК, поговорили с его руководителем Александром Ахламовым, побывали в полях, где ведётся уборка «второго хлеба», посмотрели сортировку и отгрузку картофеля», – отметил Богомаз.
Губернатор Брянской области отметил, что жизнь в области продолжается несмотря на напряженную обстановку.
«Работает экономика, предприятия наращивают выпуск продукции, аграрии собирают урожай, обеспечивая всем необходимым и жителей области и нашу страну, выполняя главную задачу по обеспечению продовольственной безопасности России. Продолжают строиться социальные объекты, а те, которые уже построены, востребованы и работают на благо жителей региона», – добавил Богомаз.
Героями сюжета «Россия 1» стали жители региона: руководители предприятий, предприниматели, поисковики, волонтеры и кондитеры. Губернатор сообщил, что съёмки ещё продолжаются.
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