«У меня есть честь, совесть и достоинство»: брянский губернатор – о прививках от COVID-19

Александр Богомаз привел себя и свою семью в качестве положительного примера вакцинации от коронавируса.

Брянский губернатор Александр Богомаз призвал жителей региона сделать прививки от коронавирусной инфекции. В качестве примера он привел опыт своей семьи.

«Я не раз приводил свой личный пример. Я это говорил и перед выборами. Говорил потому, что у меня есть честь, совесть и достоинство, через которые я не могу переступить! Я первый пошел и привился, еще в рамках испытания вакцины. Привились оба сына и уже ревакцинировались. Привилась жена, привили невесток. Ведь я же не могу не любить своих близких? – обратился к брянцам Богомаз. – Говорю всем: сделайте так, как сделал я! Раз я привил своих близких и себя и советую это вам, значит я к вам отношусь так же, как и к своей семье – с заботой!»

Он также сообщил, что «все известные болезни развивались на протяжении десятилетий и столетий, а ковид свалился внезапно, медиков ему не учили».

«Их учили в вузах и техникумах лечить от онкологии, сердечных заболеваний и прочего. А здесь новый вирус – ковид. И они тоже читают в Интернете, черпают информацию оттуда. Новый вирус сравнял всех: по статусу, социальному положению, должности, будь то Губернатор или обычный пенсионер. Методы лечения для всех одинаковы», – заключил брянский губернатор.