Украина готовит провокацию с химоружием в приграничных регионах РФ

В опасную зону может войти и Брянская область.
В Минобороны России со ссылкой на достоверную информацию сообщили о подготовке сотрудниками СБУ очередной провокации с применением опасных химических веществ.
«В городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. По замыслу «киевских сценаристов», по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области», – говорится в опубликованном Минобороны сообщении.
После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества.
Данный факт, по данным российского военного ведомства, зафиксируют специалисты Организации по запрещению химического оружия и используют для последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения.
«Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооруженные силы России не применяют химическое оружие. Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами», – отметили в Минобороны России.
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