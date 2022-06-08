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Желтый уровень террористической опасности продлили в Брянской области

2022, 08 июня 16:12 Общество
Желтый уровень террористической опасности продлили в Брянской области
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Угроза совершения террористического акта в регионе сохраняется.

В Брянской области продлили срок действия высокого, желтого уровня террористической опасности с 14.00 8 июня еще на 15 суток.

Решение приняли председатель антитеррористической комиссии и губернатор в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта на территории региона.

Правоохранители, органы государственной власти и органы местного самоуправления принимают необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности.

Телефоны экстренных служб (с городского/с мобильного):

единый телефон пожарных и спасателей – 01/101;

полиция – 02/102;

скорая помощь – 03/103.

Правоохранительные органы:

УФСБ России по Брянской области – 64-91-21;

УМВД России по Брянской области – 74-20-23;

ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.

Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.

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