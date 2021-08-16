В Брянск с рабочим визитом прибыл посол Уганды

Джонсон Агара Олва обсудил с Губернатором дальнейшее сотрудничество и возложил цветы к городскому мемориалу.

В Брянскую область прибыла с рабочим визитом делегация Республики Уганда, во главе которой посол Джонсон Агара Олва. Членов делегации приняли руководители региона.

Александр Богомаз рассказал будущим партнерам о достижениях Брянщины: успехах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туризма и образовательных программ.

«Развитие партнерских отношений с Африканскими странами для нас очень важно. Это не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин. Мы готовы сотрудничать в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, в области культуры и образования. У нас есть предприятия, которые обладают опытом создания конкурентоспособной продукции и могут успешно взаимодействовать с Угандой», – прокомментировал итоги рабочей встречи председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

После обсуждения партнерства члены делегации возложили венки и цветы к памятнику воинам-освободителям.

В дальнейших планах посла Уганды посещение крупных предприятий агропромышленного комплекса региона и встреча с руководством Союза «Торгово-промышленная палата Брянской области».