В Брянске назовут улицу в честь спортсмена и партизана

Имя Николая Королева будет носить улица, запроектированная вдоль сроящегося Дворца единоборств.

Брянские депутаты поддержали идею назвать продолжение улицы Счастливая, которое запланировано вдоль строящегося в областном центре Дворца единоборств, в честь Николая Королева — известного советского боксера, который во время войны сражался в составе действовавшего на Брянщине партизанского отряда «Митя».

Как сообщает Брянский горсовет, инициатором переименования выступила региональная Федерация бокса.

Депутаты поддержали предложение единогласно и рекомендовали мэрии Брянска подготовить материалы, которые они бы рассмотрели на сессии горсовета.