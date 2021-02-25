В Брянске открыли Общественный штаб по контролю за выборами

Его возглавил Валерий Родоманов.

25 февраля в Брянске открыли Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами. Как сообщает наш корреспондент, штаб сформирован из людей, добровольно выразивших желание участвовать в работе.

Штаб начал свою работу на базе Брянского филиала РАНХиГС по инициативе Общественной палаты Брянской области. Его возглавил председатель палаты Валерий Родоманов.

Его замами стали доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Брянского филиала РАНХиГС Екатерина Карпенко и ректор БГТУ Олег Федонин.

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами будет заниматься подготовкой наблюдателей, контролировать избирательный процесс, следить за соблюдением правовых норм и осуществлять информационное сопровождение выборов.

«Организация наблюдения – это общественный проект. Не следует путать Общественный штаб с избирательными штабами партий и кандидатов», – заявил Валерий Родоманов.

В рамках проекта в Брянской области запустят мобильное приложение «Мобильный избиратель».