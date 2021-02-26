В Брянске прошло первое заседание штаба по общественному наблюдению на выборах

Возглавил штаб председатель областной Общественной палаты Валерий Родоманов.

Председатель Общественной палаты Брянской области Валерий Родоманов возглавил недавно созданный в регионе общественный штаб по наблюдению на выборах.

Избран он был на состоявшемся вчера первом заседании штаба.

Его замами стали ректор БГТУ Олег Федонин и региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Екатерина Карпенко.

В состав штаба входят политологи, эксперты, журналисты и общественные активисты. Основная его задача — подготовка наблюдателей на выборах и координация их дейстельности.

По словам Родоманова, они должны максимально способствовать соблюдению правового равенства избирателей и не допускать нарушения в процессе голосования.