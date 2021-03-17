В Брянске юриста Маслова судят за клевету на отца губернатора Богомаза

Судебное заседание будет закрытым.

17 марта в Советском районном суде Брянска начинается судебное разбирательство по резонансному уголовному делу 64-летнего юриста и блогера Сергея Маслова.

Напомним, Маслова обвиняют в том, что он оклеветал ветерана – отца губернатора Брянской области Александра Богомаза.

В августе 2020 года на канале в YouTube Сергей Маслов сообщил, что отец брянского губернатора в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с немецкой контрразведкой.

В суде Сергей Маслов вызвался сам представлять свои интересы, однако ему все же назначили защитника. Заседание будет закрытым.