В Брянской области открылся ситуационный центр губернатора и правительства

21 декабря в Брянской области открылся ситуационный центр губернатора и регионального правительства, сообщает пресс-служба облдумы.

В центр будут поступать все сведения о жизни региона: данные статистики, разнообразные ведомственные материалы, сводки от различных силовых структур и многое другое.

Кроме того, центр будет работать с обращениями брянцев. Наиболее резонансные темы будут выноситься на еженедельные оперативные совещания. Ситуационный центр оснащен видеоконференцсвязью и другими средствами интерактивного представления информации.