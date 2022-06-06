В брянском парке открыли бюсты Суворова и Жукова

По словам губернатора, такие события способствуют укреплению связи поколений и сохранению исторической правды.

В парке «Патриот» брянской войсковой части открыли бюсты Александру Суворову и Георгию Жукову.

«В то время когда пытаются исказить историю, демонтируют, уничтожают и оскверняют памятники нашим великим полководцам и простым воинам, открытие этих бюстов способствует укреплению связи поколений, сохранению исторической правды, глубокому уважению к их службе России», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

В пример он привел Героя России Андрея Фроленкова, который в ходе спецоперации на Украине благодаря своему мужеству и героизму не только выполнил поставленные боевые задачи, но и жизнь своих солдат, подчиненных поставил выше своей.

«На Брянской земле проходит Всероссийский этап соревнований «Аварийный район – 2022» Армейских международных игр 2022 года. Для нас это очень почетное и значимое событие. Впереди серьезные испытания, и главное – действовать так же умело, как действовали российские военачальники в ключевые моменты истории нашего государства!» – отметил Богомаз.