В КПРФ заявили о массовой фальсификации выборов в Брянской области

Представители партии выявили множество нарушений в ходе голосования.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о «вопиющих нарушениях» в ходе голосования в Брянской области. Брянское отделение партии сообщает о «массовой фальсификации выборов» в регионе.

В частности, массовый вброс бюллетеней коммунисты обнаружили на избирательных участках № 475 в Клетне и № 131 в Суземке.

«Похоже, Брянская область оказалась в центре выборного скандала всероссийского масштаба. В районном центре Клетня на УИК № 475 в течение часа члены избирательной комиссии устроили массовый вброс бюллетеней, сопровождавшийся неоднократными подходами к урнам одних и тех же переодетых лиц», – рассказали брянские коммунисты.

Председателя участка № 475 сняли с должности за допущенные нарушения. В ситуации разбираются Брянский избирком и правоохранительные органы.

С 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов областной Думы по одномандатным округам и муниципальные выборы.