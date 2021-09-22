Валуев поблагодарил брянцев за результаты выборов

«Процент проголосовавших за меня огромен», – сообщил он.
Депутат Госдумы Николай Валуев поблагодарил жителей Брянской области за доверие, оказанное ему на прошедших выборах. По итогам голосования Валуев одержал победу в своем одномандатном округе: ему отдали голоса 62,5% избирателей.
«Хочу высказать слова неимоверной благодарности всем жителям Брянской области, в особенности жителям 77-го округа. Мне было оказано доверие. Процент проголосовавших за меня огромен. За предыдущие пять лет мы с вами сделали очень многое, и вы это отметили. Мы с командой губернатора Александра Богомаза постараемся сделать все, чтобы никто из вас не чувствовал себя обделенным. Мы гордимся успехами, но останавливаться и почивать на лаврах не собираемся. Впереди – пять лет кропотливой работы. Постараюсь оправдать ваше доверие. Будем встречаться и последовательно решать проблемы, которые вас волнуют», – сказал Николай Валуев в видеообращении на своей странице в Instagram.
22.09.2021 15:31
Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Смоленске
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Роуминга.net
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По праву памяти
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В июне Президент Владимир Путин подписал закон о социальной газификации. А фракция «Единой России» в Госдуме подготовила соответствующий законопроект. Как он реализуется в Смоленской области? Около 25 тыс. домовладений, 700 населённых пунктов – планы догазификации в регионе действительно глобальные. Уже месяц АО «Газпром газораспределение Смоленск» принимает заявки в своих Центрах обслуживания, которые открыты в каждом
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