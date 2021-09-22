Валуев поблагодарил брянцев за результаты выборов

«Процент проголосовавших за меня огромен», – сообщил он.

Депутат Госдумы Николай Валуев поблагодарил жителей Брянской области за доверие, оказанное ему на прошедших выборах. По итогам голосования Валуев одержал победу в своем одномандатном округе: ему отдали голоса 62,5% избирателей.

«Хочу высказать слова неимоверной благодарности всем жителям Брянской области, в особенности жителям 77-го округа. Мне было оказано доверие. Процент проголосовавших за меня огромен. За предыдущие пять лет мы с вами сделали очень многое, и вы это отметили. Мы с командой губернатора Александра Богомаза постараемся сделать все, чтобы никто из вас не чувствовал себя обделенным. Мы гордимся успехами, но останавливаться и почивать на лаврах не собираемся. Впереди – пять лет кропотливой работы. Постараюсь оправдать ваше доверие. Будем встречаться и последовательно решать проблемы, которые вас волнуют», – сказал Николай Валуев в видеообращении на своей странице в Instagram.