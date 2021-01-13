Вице-премьер РФ похвалил брянских строителей на совещании с президентом

Марат Хуснуллин упомянул досрочное строительство Лмтейного моста в Брянске.

На проходящем сегодня и транслируемом в прямом эфире на канале Россия 24 совешании с участием президента РФ Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин упомнял досрочное строительство Литейного моста в Брянске.

Строительство моста началось в ноябре 2019 года. Первая очередь благодаря стабильному финансированию и профессионализму строителей была введена в строй менее чем за год — уже в 2020 году.

Общая стоимость работ составила 455,7 млн рублей. Новый мост способен выдерживать нагрузку саыше 100 тонн.

Во время посещения Брянска высокую оценку строительству дали Марат Хуснуллин и Андрей Турчак.