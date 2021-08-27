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Вице-премьер РФ похвалила брянского губернатора за снижение младенческой смертности

2021, 27 августа 14:40 Политика
Вице-премьер РФ похвалила брянского губернатора за снижение младенческой смертности
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В Брянской области самый низкий показатель гибели новорожденных среди регионов ЦФО.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова встретилась с брянским губернатором Александром Богомазом. В ходе рабочей встречи стороны обсудили результаты реализации национального проекта «Здравоохранение», в частности показатель младенческой смертности.

В 2020 году в Брянской области родилось 9511 детей, за шесть месяцев 2021 года – 4313 детей. С 2015 года в Брянской области наблюдается стойкое снижение показателя младенческой смертности.

За последние полгода этот показатель составил 2,6 на 1000 новорожденных, тогда как в ЦФО – 3,8, в России – 4,3.

«По итогам шести месяцев 2021 года Брянская область имеет самый низкий показатель младенческой смертности в ЦФО – и на это достижение Татьяна Голикова обратила особое внимание», – сообщает правительство региона.

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