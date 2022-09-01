Внуки брянского губернатора пошли в первый класс

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проводил в школу внуков-первоклассников Василису и Александра. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Александр Богомаз поделился воспоминаниями о своем Дне знаний.

«У меня этот день связан с воспоминаниями о самых близких мне людях — о родителях, которые всю свою жизнь посвятили школе, проработав сельскими учителями. Это воспоминания, когда свою маму я должен был называть не мама, а по имени и отчеству, Надежда Филипповна. Это день, когда я сам пошел в первый класс еще шестилетним ребенком, потому что уже в этом возрасте я был полностью готов к школе и мне непременно хотелось учиться там, где работали мои родители, так как я этим очень гордился!» – рассказал глава региона.

Брянский губернатор отметил, что в эту же школу ходили его сыновья.

«А сегодня для меня этот праздник стал по-особенному дорог! Двое из четырех внуков, Василиса и Александр, стали первоклассниками в той самой школе, где Надежда Филипповна и Василий Титович Богомаз воспитали и выучили не одно поколение достойных учеников. В школе, где учился их дедушка, которую окончили с отличием их отцы … И сегодня для нашей семьи и для меня лично началась новая страница истории, писать которую будет новое поколение — Василиса и Александр Богомаз!» – подчеркнул глава региона.