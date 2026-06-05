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Политика

Врио губернатора Брянской области встретился с Министром энергетики РФ

2026, 05 июня 15:37
Врио губернатора Брянской области встретился с Министром энергетики РФ
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Врио губернатора Брянской области встретился с Министром энергетики РФ. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

 

На ПМЭФ-2026 временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с Министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Они обсудили подготовку к объектов топливно-энергетического комплекса зимой. Также речь шла о защите энергообъектов крупнейших предприятий региона в условиях режима контртеррористической операции.

«Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства», — подчеркнул Егор Ковальчук.

 

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