Врио губернатора Брянской области встретился с Министром энергетики РФ

2026, 05 июня 15:37

Врио губернатора Брянской области встретился с Министром энергетики РФ. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

На ПМЭФ-2026 временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с Министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Они обсудили подготовку к объектов топливно-энергетического комплекса зимой. Также речь шла о защите энергообъектов крупнейших предприятий региона в условиях режима контртеррористической операции.

«Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства», — подчеркнул Егор Ковальчук.