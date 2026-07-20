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Общество

Добровольцы «Лиза Алерт» провели учения в Брянской области

2026, 20 июля 08:15
Добровольцы «Лиза Алерт» провели учения в Брянской области
Источник фото

 

Добровольцы «Лиза Алерт» провели учения в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

18 июля в Брянской области прошли летние учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Участие в мероприятии приняли добровольцы из регионов России и Республики Беларусь. Они отработали взаимодействие между направлениями и навыки поиска в природной среде. 

С волонтёрами рабочую встречу провёл временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

«Сообщество добровольцев, готовых в любое время суток прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, и сделать всё возможное, чтобы помочь человеку вернуться домой, с каждым годом растет. Брянский отряд активно взаимодействует со всеми экстренными службами и правоохранительными органами, участвуя в поисковых мероприятиях», — отметил Егор Ковальчук.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Брянской области был создан 30 октября 2012 года. За это время подразделение поступило 3 339 заявок о пропаже людей. Добровольцы нашли живыми 2 682 человека.

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