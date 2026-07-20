Добровольцы «Лиза Алерт» провели учения в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
18 июля в Брянской области прошли летние учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Участие в мероприятии приняли добровольцы из регионов России и Республики Беларусь. Они отработали взаимодействие между направлениями и навыки поиска в природной среде.
С волонтёрами рабочую встречу провёл временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
«Сообщество добровольцев, готовых в любое время суток прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, и сделать всё возможное, чтобы помочь человеку вернуться домой, с каждым годом растет. Брянский отряд активно взаимодействует со всеми экстренными службами и правоохранительными органами, участвуя в поисковых мероприятиях», — отметил Егор Ковальчук.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Брянской области был создан 30 октября 2012 года. За это время подразделение поступило 3 339 заявок о пропаже людей. Добровольцы нашли живыми 2 682 человека.