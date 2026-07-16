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Суд отправил брянца на работу за нетрезвое вождение велосипеда

2026, 16 июля 12:35
Суд отправил брянца на работу за нетрезвое вождение велосипеда
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Суд отправил брянца на работу за нетрезвое вождение велосипеда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об управлении велосипедом лицом, находящимся в состоянии опьянения. Приговор выслушал житель Почепского района.  

5 мая мужчину на велосипеде «Десна» с электродвигателем на дороге в селе Семцы остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был нетрезв. Он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и конфисковал велосипед в собственность государства. Решение в законную силу не вступило.

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