300 млн рублей потратят на антитеррористические мероприятия в учреждениях образования Брянска

2026, 15 июля 12:30

300 млн рублей потратят на антитеррористические мероприятия в учреждениях образования Брянска. Об это сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили подготовку учреждений образования к новому учебному году. Всего в Брянске работают 67 школ, гимназий и лицеев, 94 детских сада и шесть учреждений допобразования.

«Капитальные ремонты сейчас идут в четырёх школах: №№32, 33, 40 и 54. Работы начались 1 апреля, и их планируется завершить до конца года. Обновляются кровли в школах №№15 и 21, а также в детском саду «Золотая рыбка». В школах №№15, 18, 21, 30 и 45 ремонтируются спортивные залы. Субсидии на ремонт бассейна получил детский сад «Солнышко», — рассказала заместитель начальника управления образования Надежда Соколовская.

На подготовку учреждений образования к отопительному сезону из бюджета выделят 10,7 миллиона рублей. Специалисты обновят системы отопления, горячего водоснабжения, опрессуют и промоют внутренние сети зданий.

Ещё почти 300 миллионов рублей предусмотрено на антитеррористические мероприятия. Деньги направят на ремонт системы видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова, а также обеспечение охраны учреждений образования спецорганизациями.

Кроме того, до 1 сентября в зданиях школ и садов специалисты проверят качество огнезащитной обработки деревянных чердаков, испытают противопожарные водопроводы и лестницы, проверят техническое состояние огнетушителей.