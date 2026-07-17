Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Брянске

2026, 17 июля 11:30

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Вечером 15 июля в районе дома № 99А/1 по улице Речной в Володарском районе Брянска произошла авария. При столкновении автомобиля Chevrolet и мотоцикла Kawasaki погиб 65-летний мужчина. 29-летний водитель мотоцикла с тяжёлыми травмами попал в реанимацию.

Специализированный отдел по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Брянской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

Правоохранители просят очевидцев ДТП обратиться в полицию по телефону: 8 (4832) 66-79-96.