Врио губернатора обсудил развитие образования и туризма в регионе с зампредседателя Правительства РФ

2026, 26 июня 11:24

Врио губернатора обсудил развитие образования и туризма в регионе с зампредседателя Правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Накануне заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Они обсудили развитие образования, науки и туризма в регионе. В частности, речь шла об открытии в Брянске филиала Смоленского университета спорта, Академии женского бокса и современного легкоатлетического манежа.

«Федеральная поддержка необходима регионам для решения ряда важных вопросов по ключевым направлениям. Одно из них — инвестиции в молодежь, это прямой вклад в завтрашний день страны», – отметил Егор Ковальчук.

Так, по нацпроекту «Молодёжь и дети» в регионе созданы кластеры «Профессионалитета» по медицине и сельскому хозяйству. Также обновляются школы. В программе капремонта на 2022-2027 годы входит более 100 зданий. Из них свыше 80 – уже модернизированы.

«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями у нас 87,2%, это значительно выше планового значения и среднероссийского показателя. В Брянской области работают 3 аккредитованных региональных федерации по инновационным видам спорта: гонки дронов, компьютерный спорт, фиджитал спорт», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Также в Брянске разрабатывается проект по обустройству туристского центра города.