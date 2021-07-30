Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией

Благодарность поступила от имени Валентины Матвиенко.

Врио заместителя губернатора Андрея Бардукова и главного врача Брянской городской больницы № 4 Светлану Хандожко на высоком уровне поблагодарили за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

30 июля, перед началом заседания облдумы, благодарность от председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко Бардукову и Хандожко вручила сенатор Галина Солодун.

«Андрей Николаевич Бардуков и Светлана Васильевна Хандожко смогли организовать работу по спасению жизней людей от коронавирусной инфекции с большим процентом выздоровления. Спасибо вам огромное, а в вашем лице и всем работникам здравоохранения Брянской области!» – сказала Солодун.

В мае Андрей Бардуков объяснил нежелание брянцев делать прививки доступностью вакцины и предложил отправлять ковид-диссидентов в реанимацию. В июле ситуация с вакцинацией стабилизировалась.