Замгубернатора Симоненко назвал строящийся в Брянске мост грандиозным проектом

Строительные работы на объекте продолжаются.

«Денинский» зам брянского губернатора Александра Богомаза Николай Симоненко, пока работающий с приставкой «врио», оценил темпы работ на строящемся мосту через Десну на набережной в Советском районе Брянска.

«Это один из самых грандиозных проектов, который реализуется на территории города Брянска. Строительство моста – действительно очень сложный объект. Мы договорились с «Орелдостроем» по ежедневному графику выполнения работ. Все задачи, которые определены в этом году, мы выполним. Все работы планируется выполнить в соответствии с графиком. Учитывая значимость этого объекта, было принято решение заказчиком, руководством области максимально ускорить работы, что и сделано», – заявил Симоненко.

Строительство ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новый четырехполосный мост протяженностью 270 метров заменит существующий понтонный, эксплуатируемый более 25 лет.

Ранее эксперт ОНФ Николай Алексеенко, ныне депутат Госдумы, назвал строящийся мост новым символом Брянска.