Замминистра сельского хозяйства Республики Беларусь прибыл в Брянск

Замминистра сельского хозяйства Республики Беларусь посетил Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянскую область прибыла делегация из Республики Беларусь. Губернатор региона Александр Богомаз встретился с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимиром Гракуном, директором «Белсемена» Максимом Карпуком и директором Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александром Пискуном. Они обсудить направления сотрудничества, обозначенные на встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Сегодня мы первые в России по урожайности рапса, кукурузы, 4-е — по урожайности зерновых, занимаем 1-е место в стране по урожайности и промышленному производству картофеля, каждый пятый килограмм в стране выращивается в Брянской области. Александр Григорьевич Лукашенко дал поручение изучить опыт Брянской области и применить его на практике на белорусской земле», – подчеркнул Александр Богомаз.

Белорусская делегация посетит сельхозпредприятия Бряской обалсти