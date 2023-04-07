Зампред правительства отметил помощь Брянщины в восстановлении новых регионов

Зампред правительства России отметил помощь Брянщины в восстановлении новых регионов Марат Хуснуллин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции прошло заседание Совета Безопасности. Там обсуждали вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территориях новых субъектов страны.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил работу регионов по восстановлению подшефных территорий. Их силами построено и реконструировано более четырех тысяч объектов. В числе прочих зампред Правительства упомянул и Брянскую область.

«Брянская область стала регионом-шефом для города Брянки Луганской Народной Республики. Нашей главной задачей в прошлом году было обеспечить людей светом, газом, теплом и другими коммунальными услугами. И мы это сделали. В этом году в план работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры на территории Брянки включены 33 объекта социальной, инженерной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов. Работы уже начались», — отметил губернатор региона Александр Богомаз.