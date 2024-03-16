Зампредседателя комиссии по культуре и СМИ брянской Общественной палаты проголосовал на выборах

Зампредседателя комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Брянской области Григорий Кожурин проголосовал на выборах президента России. В своих соцсетях он опубликовал фотографию около избирательного участка. Свою гражданскую позицию он проиллюстрировал знаком «V».

«Проголосовал — Россия будет в надёжных руках!» – подчеркнул зампред Общественной палаты.

Григорий Кожурин также входит в Общественный штаб по контролю и наблюдением за выборами.