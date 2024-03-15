Брянский губернатор проголосовал на выборах президента России

Губернатор Брянской области проголосовал на выборах президента России. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Первый день голосования на выборах президента Российской Федерации проходит по всей стране. В Брянской области открыто 1045 избирательных участков. На каждом участке работают наблюдатели и волонтеры. Безопасность обеспечивают стражи правопорядка.

В первый день голосования участие в выборах принял губернатор Александр Богомаз.

«Выразить свою гражданскую и патриотическую позицию — долг каждого россиянина. От нашего выбора зависит судьба Отечества, будущее великой страны, наших детей. Я хочу попросить каждого жителя Брянской области прийти на избирательный участок и отдать свой голос», – подчеркнул Александр Богомаз.