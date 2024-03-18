Брянский губернатор прокомментировал предварительные итоги выборов

Губернатор Брянской области прокомментировал предварительные итоги выборов президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне завершились выборы Президента Российской Федерации. По предварительным данным ЦИК России, 89,97% избирателей поддержали кандидатуру Владимира Путина. Результаты прокомментировал в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Убедительная победа Владимира Владимировича Путина на выборах — это закономерный результат масштабной работы, направленной на развитие экономики, сохранение исторических традиций и духовно-нравственных ценностей», – подчеркнул глава региона.
Александр Богомаз добавил, что жители Брянской области продемонстрировали сплоченность и доверие курсу развития страны.
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