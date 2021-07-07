Жена брянского губернатора заняла четвертое место в рейтинге Forbes

Годовой доход Ольги Богомаз составил почти миллиард рублей.
Жена губернатора Брянской области предпринимательница Ольга Богомаз оказалась на четвертом месте рейтинга Forbes супругов 100 богатейших российских госслужащих и депутатов. Сам Александр Богомаз, напомним, занял в рейтинге 14-е место.
Размер доходов четы Богомазов в 2020 году составил 984,22 миллиона рублей. Из них 978,79 миллиона рублей заработала Ольга Богомаз. Годом ранее она задекларировала еще больше – 1,38 миллиарда рублей.
Ольга Богомаз возглавляет крестьянское фермерское хозяйство «Богомаз», она учредитель компаний «Картофельный альянс» и «Меленский картофель», совокупная выручка которых в 2020 году, по данным СПАРК, превысила 3,7 миллиарда рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Директор «Картофельного альянса» – сын губернатора Михаил Богомаз.
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