1 декабря отключат воду в Советском районе Брянска

Ограничения затронут несколько домов.

1 декабря с 9.00 до 20.00 будет отсутствовать водоснабжение в жилых домах по проспекту Ленина, 23, и улице Грибоедова, 3, 5, 5а, 7, 7а, 8.

Как сообщает городская администрация, это связано с проведением плановых работ по подключению к сетям водоснабжения здания по улице Грибоедова.